Песков прокомментировал американское "расследование" о трейдерах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Кремле видели сообщения о "расследовании" В Кремле видели сообщения о "расследовании" США информации о трейдерах, якобы связанных с Кремлем, но в СМИ много вымыслов, воспринимать информацию нужно с большими допусками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Мы видели сообщения СМИ, и мы не знаем, насколько они соответствуют действительности. Такое количество ложных сообщений и вымыслов публикуется сейчас в средствах массовой информации, что воспринимать это нужно с большими допусками", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявления американских чиновников о расследовании в отношении инсайдерской торговли по фьючерсам нефти и трейдеров, якобы связанных с Кремлем.

Агентство Блумберг в среду со ссылкой на источники сообщило, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) начала расследование в отношении неназванных трейдеров, которые с помощью инсайдерской информации о позиции России в переговорах по сделке ОПЕК + в марте могли заработать на колебаниях нефтяных цен. Аналогичное расследование начало и Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA).

В материале отмечалось, что регуляторы начали проверку сделок до краха фьючерсов на американскую нефть WTI в понедельник. Как подчеркнули источники, "личности трейдеров не могут быть установлены, но они не являются российскими официальными лицами", В то же время один из источников заявил, что "лица, которые делают ставки, привлекают людей, связанных с Кремлем". Уточнялось также, что лица, ставшие частью расследования, не имели в прошлом истории торговли фьючерсами.

В начале марта состоялось заседание ОПЕК+, на котором альянс не смог определить судьбу действовавшего с 2017 года соглашения о сокращении добычи нефти. Россия тогда предлагала просто продлить сделку на текущих условиях, чтобы точнее оценить ситуацию на рынке, а Саудовская Аравия настаивала на единственном варианте - углубить сокращение на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу альянса.