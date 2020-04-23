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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-23T13:53
https://ria.ru/20200423/1570458464.html
Песков прокомментировал американское "расследование" о трейдерах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/46/1562584601_0:0:2961:1666_1036x0_80_0_0_51761dec8c7c4c366183337bf192547a.jpg
РИА Новости

Песков прокомментировал американское "расследование" о трейдерах

12:57 23.04.2020 (обновлено: 13:53 23.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Кремле видели сообщения о "расследовании" США информации о трейдерах, якобы связанных с Кремлем, но в СМИ много вымыслов, воспринимать информацию нужно с большими допусками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видели сообщения СМИ, и мы не знаем, насколько они соответствуют действительности. Такое количество ложных сообщений и вымыслов публикуется сейчас в средствах массовой информации, что воспринимать это нужно с большими допусками", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявления американских чиновников о расследовании в отношении инсайдерской торговли по фьючерсам нефти и трейдеров, якобы связанных с Кремлем.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Агентство Блумберг в среду со ссылкой на источники сообщило, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) начала расследование в отношении неназванных трейдеров, которые с помощью инсайдерской информации о позиции России в переговорах по сделке ОПЕК+ в марте могли заработать на колебаниях нефтяных цен. Аналогичное расследование начало и Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA).
В материале отмечалось, что регуляторы начали проверку сделок до краха фьючерсов на американскую нефть WTI в понедельник. Как подчеркнули источники, "личности трейдеров не могут быть установлены, но они не являются российскими официальными лицами", В то же время один из источников заявил, что "лица, которые делают ставки, привлекают людей, связанных с Кремлем". Уточнялось также, что лица, ставшие частью расследования, не имели в прошлом истории торговли фьючерсами.
В начале марта состоялось заседание ОПЕК+, на котором альянс не смог определить судьбу действовавшего с 2017 года соглашения о сокращении добычи нефти. Россия тогда предлагала просто продлить сделку на текущих условиях, чтобы точнее оценить ситуацию на рынке, а Саудовская Аравия настаивала на единственном варианте - углубить сокращение на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу альянса.
Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса. Спустя месяц, ОПЕК+ все же договорилась о новом соглашении, но оно начнет действовать только с мая, и падение цен продолжается.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
23 апреля, 02:02
СМИ: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
16102127
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьСаудовская АравияВеликобританияДмитрий ПесковСШАВ мире
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