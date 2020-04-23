Иностранцы в 2020 году стали чаще совершать преступления в России

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Число преступлений в отношении иностранцев и совершенных иностранными гражданами выросло в России в I квартале 2020 года на 5,9% и 2,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистических данных, опубликованных МВД РФ.
"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 9,5 тысяч преступлений, что на 2,2% больше, чем за январь-март 2019 года", - сообщается в документе.
На долю граждан стран СНГ приходится 8,5 тысячи преступлений (+3,1%), их удельный вес составил 89,3%.
Количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства выросло на 5,9% и составило 3,9 тысячи преступлений.