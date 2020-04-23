В Кремле прокомментировали сообщения о сокрытии Китаем данных о COVID-19

"Мы не видели никаких сколько-либо подтвержденных аргументов к подобным заявлениям", - сказал Песков в ответ на вопрос, не считают ли в Кремле, что на первоначальном этапе Китай скрыл какие-то данные о коронавирусе и среагировал несвоевременно.