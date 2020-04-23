В Кремле прокомментировали сообщения о сокрытии Китаем данных о COVID-19

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У Кремля нет никаких подтвержденных аргументов относительно возможного сокрытия Китаем какой-либо информации о коронавирусе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не видели никаких сколько-либо подтвержденных аргументов к подобным заявлениям", - сказал Песков в ответ на вопрос, не считают ли в Кремле, что на первоначальном этапе Китай скрыл какие-то данные о коронавирусе и среагировал несвоевременно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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