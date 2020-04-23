Даты астанинского саммита по Сирии пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Конкретной даты проведения саммита Астанинской "тройки" по Сирии пока нет, дипломаты ведут общение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Тегеране должен пройти саммит астанинской тройки с участием президентов Ирана, Турции и России Хасана Роухани, Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, однако из-за ситуации с коронавирусом его проведение решили отложить, тем не менее, в МИД Ирана указывали на продолжение контактов по сирийской тематике.
"Нет, пока даты конкретной нет. Дипломаты ведут общение", - сказал он журналистам.