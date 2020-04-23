Число зараженных коронавирусом в Малайзии превысило 5,6 тысяч

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии за сутки возросло на 71, общее количество заболевших составляет 5603, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно опубликованным в Twitter минздрава данным, 63% зараженных (3542 человека) уже выздоровели, лечение сейчас проходят 1966 человек. Количество летальных исходов за сутки возросло на два и сейчас составляет 95.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.