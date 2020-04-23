Путин обсудит реализацию мер по поддержке экономики

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет по видеосвязи совещание с представителями банковской сферы и обсудит реализацию мер поддержки экономики, в дискуссии примут участие руководство кабмина, профильных ведомств, администрации Кремля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин сегодня пообщается с банками, представители руководства правительства, профильных ведомств сегодня пообщаются с банками и поговорят о том, как работают меры по поддержке экономики в той части, которая касается именно кредитно-финансовых учреждений", - сообщил Песков журналистам.
Пока планируется, что большая часть совещания будет проходить в закрытом для прессы режиме, уточнил он. "Будет вступительное слово Путина, где он основные подходы изложит, и потом - с тем, чтобы оно действительно было эффективным, - оно будет проходить в закрытом формате", - объяснил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента отметил, что в этом совещании будут участвовать первый вице-премьер Андрей Белоусов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, руководитель ФНС Даниил Егоров, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Банковскую сферу будут представлять глава Сбербанка Герман Греф, руководитель ВТБ Андрей Костин, глава "Альфа-банка" Петр Авен, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов, руководитель Совкомбанка Дмитрий Гусев.
"Состоится такое предметное обсуждение... Разумеется, это всё будет по-прежнему в режиме видеоконференции", - добавил Песков.
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