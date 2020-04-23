Путин обсудит реализацию мер по поддержке экономики

"Путин сегодня пообщается с банками, представители руководства правительства, профильных ведомств сегодня пообщаются с банками и поговорят о том, как работают меры по поддержке экономики в той части, которая касается именно кредитно-финансовых учреждений", - сообщил Песков журналистам.

Пока планируется, что большая часть совещания будет проходить в закрытом для прессы режиме, уточнил он. "Будет вступительное слово Путина, где он основные подходы изложит, и потом - с тем, чтобы оно действительно было эффективным, - оно будет проходить в закрытом формате", - объяснил представитель Кремля.