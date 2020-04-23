Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Даты, до которой должно быть принято решение о выходе граждан с самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, нет, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у него, есть ли у Кремля определенная дата, до которой необходимо принять решение о выходе граждан из режима самоизоляции.
“Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией”, - ответил Песков журналистам.
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