Песков оценил вероятность проведения нового "нормандского саммита"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Набросков проведения "нормандского саммита" пока нет, ситуация с реализацией минских договоренностей оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Пока никаких набросков по этому поводу нет. Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей в частности по-прежнему оставляет желать лучшего, поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения "нормандского саммита" в режиме видеоконференции.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения