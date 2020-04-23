Песков оценил вероятность проведения нового "нормандского саммита"

"Пока никаких набросков по этому поводу нет. Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей в частности по-прежнему оставляет желать лучшего, поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения "нормандского саммита" в режиме видеоконференции.