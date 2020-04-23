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2020-04-23T12:52
https://ria.ru/20200423/1570457850.html
Песков оценил вероятность проведения нового "нормандского саммита"
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РИА Новости

Песков оценил вероятность проведения нового "нормандского саммита"

12:52 23.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Набросков проведения "нормандского саммита" пока нет, ситуация с реализацией минских договоренностей оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Пока никаких набросков по этому поводу нет. Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей в частности по-прежнему оставляет желать лучшего, поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения "нормандского саммита" в режиме видеоконференции.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Дмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияГерманияУкраинаВ мире
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