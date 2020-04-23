В Тегеране ответили на угрозы Трампа уничтожать иранские катера

По его словам, ответ последует незамедлительно — и американцы в прошлом уже испытали его на себе.

Отмечается, что в МИД Ирана вызвали посла Швейцарии в Тегеране, который представляет интересы Соединенных Штатов. Ему передали ноту для американских властей — "в том числе на их незаконное присутствие и действия, дестабилизацию их морским флотом ситуации в северной части Персидского залива и рядом с побережьем Ирана". Ведомство также указало на необходимость соблюдать международные правила безопасности и свободы судоходства всеми сторонами, пригрозив, что ответит соответствующим образом на "любые угрозы или незаконные и агрессивные действия в Персидском и Оманском заливах".