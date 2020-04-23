В Кремле рассказали о подготовке видеоконференции "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дата проведения саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН по видеосвязи пока не определена, продолжаются контакты по дипломатическим каналам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Точной даты упомянутой вами телеконференции пока не определено, тоже продолжаются контакты по дипломатическим каналам", - сказал он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что повестка дня и сроки проведения саммита "пятерки" СБ ООН обсуждаются, не исключается при этом проведение видеоконференции лидеров стран, но не взамен полноценному саммиту.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН предложил президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция.
23 апреля, 09:44Сказано в эфиреЛогика проста. Мнение о блокировании в ООН резолюции по борьбе с COVIDРоссийские дипломаты назвали политизированным решением блокирование в ООН декларации о борьбе с COVID-19. Кому и почему невыгодно ее принятие, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.
Позднее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с этим, в частности, многие политические и международные встречи проводятся в режиме онлайн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.