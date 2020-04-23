В Кремле рассказали о подготовке видеоконференции "пятерки" СБ ООН

Логика проста. Мнение о блокировании в ООН резолюции по борьбе с COVID Российские дипломаты назвали политизированным решением блокирование в ООН декларации о борьбе с COVID-19. Кому и почему невыгодно ее принятие, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.