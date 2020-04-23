В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России

"Достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю, и каждый день просто самостоятельно мониторить эти цифры, они широко доступные, и видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, вышла ли РФ на плато по заболеваемости.