В Кемерово загорелись четыре дома

КЕМЕРОВО, 23 апр - РИА Новости. Шесть домов горят в селе Пашково Яшкинского района Кузбасса и четыре дома - в районе Кедровка Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар уничтожил 22 строения, в том числе 15 жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт, в селе Постниково Ижморского района, три дома горят в селе Краснинское Промышленновского района.
"Яшкинский район, село Пашково – шесть домов (горят – ред.), на месте работают подразделения пожарной охраны, и еще у нас четыре дома в Кедровке. Там тоже работают подразделения пожарной охраны. Причины пожара выясняются", – рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка.
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