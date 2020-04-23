В Кемерово загорелись четыре дома

"Яшкинский район, село Пашково – шесть домов (горят – ред.), на месте работают подразделения пожарной охраны, и еще у нас четыре дома в Кедровке. Там тоже работают подразделения пожарной охраны. Причины пожара выясняются", – рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка.