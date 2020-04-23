В центре "Вороновское" лечатся более 45 человек с подозрением на COVID-19

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 45 пациентов с подозрением на коронавирус проходят лечение в Московской клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", сообщил журналистам главврач центра Сергей Переходов.
"На сегодняшний день в нашем центре уже лечатся более 45 пациентов. Мы начали прием в понедельник, 20 апреля", - сказал Переходов.
Главврач добавил, что центр рассчитан на 800 коек с возможностью расширения каждого бокса. По его словам, центр в сутки сможет принимать до 50 пациентов.
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