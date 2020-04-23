Официальный курс евро упал на 2,54 рубля

Еще и нефть. Эксперт назвал три причины, по которым Трамп угрожает Ирану Президент Дональд Трамп сообщил, что поручил ВМС США уничтожать иранские боевые катера в случае их сближения с американскими кораблями. Эксперт Фархад Ибрагимов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем администрации Соединенных Штатов нужно обострение отношений с Ираном.