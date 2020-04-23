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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-23T13:21
https://ria.ru/20200423/1570457354.html
Официальный курс евро упал на 2,54 рубля
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/73/1559267338_0:123:3077:1854_1036x0_80_0_0_32c92853c264dfeaf534e7bb0be36e0c.jpg
РИА Новости

Официальный курс евро упал на 2,54 рубля

12:47 23.04.2020 (обновлено: 13:21 23.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, снизился на 2,5358 рубля — до 81,1468 рубля, доллара — на 1,9126 рубля, до 75,129 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателем на четверг на 2,1931 рубля, составив 77,837 рубля.
В ходе утренних торгов американская валюта падала до 74,87 рубля, европейская — до 80,2.
Фьючерсы на нефть тоже демонстрируют рост, тем самым частично отыгрывая обвал в начале недели.
Московская биржа
23 апреля, 10:13Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперты предсказали рост рубля в условиях улучшения внешнего фона
В понедельник цена сырья WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. На следующий день стоимость июньских фьючерсов рухнула на 43,4%, до 11,57 доллара за баррель (в ходе торгов опускалась до 6,55 доллара).
В среду цена июньских фьючерсов на нефть Brent опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.
Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение цен на нефть из-за обвала спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить лишь в середине апреля, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.
На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного снижения спроса на нефть в этом году.
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
22 апреля, 20:38Сказано в эфире
Еще и нефть. Эксперт назвал три причины, по которым Трамп угрожает ИрануПрезидент Дональд Трамп сообщил, что поручил ВМС США уничтожать иранские боевые катера в случае их сближения с американскими кораблями. Эксперт Фархад Ибрагимов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем администрации Соединенных Штатов нужно обострение отношений с Ираном.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Спи вечным сном дорогой товарищ.
23 апреля, 13:45
Андрей Белов
2100102
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