Посольство поблагодарило финские власти за помощь в возвращении россиян

ХЕЛЬСИНКИ, 23 апр - РИА Новости. Посольство России в Финляндии поблагодарило финские власти за помощь в возвращении граждан России на родину в условиях закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.
"Выражаем благодарность финским пограничным властям за содействие, оказанное двум российским морякам, прибывшим 22 апреля в Финляндию транзитом из Лондона, в их возвращении на Родину, а также работодателю наших соотечественников – президенту компании PartnerPlast, гражданину Норвегии, господину Кнуту Фостаду, лично обеспечившему россиянам сложное логистическое сопровождение на пути из Бразилии в Финляндию (через Германию и Великобританию) и находившемуся в постоянном контакте и взаимодействии с посольством России в Финляндии по этому вопросу", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Ранее, 6 апреля, российская дипмиссия уже выражала благодарность финским пограничным властям и полиции Финляндии за содействие, оказанное российским гражданам, прибывшим в Финляндию транзитом из Германии, в их возвращении на Родину.
Российская дипмиссия в Финляндии в ежедневном режиме через социальные сети информирует о текущей ситуации с транспортной доступностью до российской границы, также организован частный курьерский микроавтобус, следующий по маршруту Лаппеэнранта – Выборг, уточняет посольство в своем сообщении от 22 апреля.
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