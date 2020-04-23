Немецкий эксперт назвал компании, которые выиграют от пандемии

БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Супермаркеты, фармацевтические компании и фирмы по онлайн-торговле в Супермаркеты, фармацевтические компании и фирмы по онлайн-торговле в Германии прогнозируют прибыль в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, несмотря на ограничительные меры, принятые в Германии, заявил РИА Новости научный сотрудник экономического института ifo Клаус Вольрабе.

Ранее институт ifo опубликовал исследование, основанное на опросе немецких компаний, занятых в таких областях, как промышленность, строительство, сфера услуг и торговля. Почти 84% компаний заявили о снижении дохода в связи с пандемией, однако 4% заявили о росте прибыли.

"Это фармацевтические компании и фирмы, которые работают в сфере продажи продуктов и деликатесов", - заявил Вольрабе, комментируя по просьбе РИА Новости исследование ifo в разделе о том, какие именно отрасли промышленности и бизнеса получают прибыль во времена коронавируса.

В приведенном Вольрабе для РИА Новости фрагменте исследования ifo есть цифры, которые отражают прогноз получающих доход компаний в ФРГ на 2020 год. Так, продовольственные компании рассчитывают на рост дохода на 33% по итогам 2020 года, фармацевтические фирмы - на 43%, производители бумаги, картона и сопутствующих товаров - на 11%.

С 16 марта в ФРГ закрыты школьные и дошкольные учебные заведения, вузы, колледжи и университеты. С 23 марта эта мера была распространена также на непродовольственные магазины, развлекательные заведения, учреждения культуры, спорта, общественного питания, салоны красоты и парикмахерские, религиозные учреждения. С 20 апреля на большей части территории страны вновь открылись магазины площадью до 800 квадратных метров, книжные магазины, автомобильные и велосипедные салоны.

Гражданам разрешается свободно выходить на улицу для проезда на работу, в продуктовый магазин, для индивидуальных занятий спортом и прогулок. Людям можно гулять в близлежащих парках, но пикники запрещены. Общественные места разрешается посещать только по одному или парой, либо в сопровождении проживающих вместе родственников. За соблюдением данных мер наблюдают полиция и муниципальные службы порядка, в некоторых федеральных землях нарушителям грозят большие штрафы.

По словам Вольрабе, рост доходов типичен в настоящее время и "для отдельных компаний в других областях". Например, в связи с тем, что "многие цепочки поставок из-за рубежа в настоящее время прерваны", отдельные фирмы в Германии получили возможность предоставлять комплектующие, например, "в автомобильной промышленности, машиностроении, электротехники". Эксперт добавил, что немногие работавшие без перерыва в последнее время магазины, в частности, супермаркеты, аптеки и магазины хозтоваров "получили прибыль, потому что люди в среднем стали покупать больше". Увеличилась прибыль и отдельных предприятий в сфере интернет-торговли, прежде всего, это касается таких больших игроков на рынке, как OTTO или Amazon, считает эксперт.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.