Власти Омской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

"На сегодняшний день у нас 45 заболевших, из которых девять детей. 19 человек уже выздоровели. Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На домашнем карантине 615 человек - это те, кто прибыли из неблагополучных регионов или кто контактировал с инфицированными", - заявил Бурков, обращаясь к депутатам. Запись его обращения показали на местном "12 канале".