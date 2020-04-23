Власти Омской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

ОМСК, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в четверг, обращаясь к региональному парламенту, заявил, что четверо омичей, заражнных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии.
"На сегодняшний день у нас 45 заболевших, из которых девять детей. 19 человек уже выздоровели. Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На домашнем карантине 615 человек - это те, кто прибыли из неблагополучных регионов или кто контактировал с инфицированными", - заявил Бурков, обращаясь к депутатам. Запись его обращения показали на местном "12 канале".
Губернатор выступил утром четверга, а ко второй половине дня стало известно о восьми новых случаях заражения коронавирусом в Омской области. В результате в Омской области зафиксировано уже 53 случая заболевания COVID-19.
Глава региона в выступлении отметил, что федеральный центр выделил областному бюджету на закупку оборудования и перепрофилирования больниц один миллиард двести миллионов рублей, из резервного фонда Омской области на эти цели выделили двести миллионов рублей.
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