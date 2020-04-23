Епископ: отпевание бывшего настоятеля Елоховского собора пройдет сегодня

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Панихида по бывшему настоятелю московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерею Александру Агейкину состоится в четверг, сообщил в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Агейкин скончался во вторник на 49 году жизни. Как уточняется на сайте Московского патриархата, он умер после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Сегодня провожают отца Александра Агейкина", - написал епископ Савва.

Он отметил, что был мало знаком с покойным, несмотря на то, что "многократно заседали в разных комиссиях, оргкомитетах и прочих рабочих группах" и сослужили за патриаршими службами.

"Запомнился он сочетанием добродушия в общении с людьми с горячностью (порой до резкости) в отстаивании доброго имени Церкви в социальных сетях, когда он считал, хотя бы порой даже ошибочно, что это доброе имя попиралось. Добрый искатель правды", - подытожил епископ.