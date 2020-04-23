В Северную Осетию направили дополнительные тесты на COVID-19

"Регионом с растущим темпом недельного прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией является Республика Северная Осетия-Алания. В связи с этим Роспотребнадзором в Республику Северная Осетия-Алания направлена группа специалистов ФКУЗ Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора для усиления лабораторной диагностики в регионе и дополнительные тест-системы для определения новой коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 62,7 тысячи человек, всего скончались от болезни 555 человек, выздоровели 4891.