В Подмосковье еще 49 человек вылечились от COVID-19

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Еще 49 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье, общее число выздоровевших достигло 235, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Еще 49 человек вылечили от коронавируса в Подмосковье. После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию все они выписаны", - говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что всего от коронавируса в Подмосковье выздоровели 235 человек.
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