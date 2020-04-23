БРИКС не планирует создавать аналог ОПЕК, заявили в МИД

"БРИКС уж точно не будет создавать БРИКС ОПЕК, поскольку из стран БРИКС только Россия и в какой-то степени Бразилия являются экспортерами, все остальные являются больше импортерами", - сказал Князев, отвечая на вопрос о том, будет ли БРИКС создавать свой ОПЕК и предпринимать усилия для стабилизации энергетического рынка.