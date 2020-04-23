В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 42797

БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки скончались 230 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус , сообщили в четверг в кризисном штабе минздрава страны.

Общее число смертей (согласно бельгийской системе подсчета, учитывающей не только подтвержденные анализами случаи заражения, но также подозрение на заболевание) составляет 6490. За 24 часа зафиксированы 908 новых случаев заражения. Всего число заболевших с начала вспышки оценивается в 42 797, проведено порядка 180 тысяч тестов.

По словам медиков, госпитализированы 211 новых пациентов, всего в больницах находятся 4527 человек, из них 933 – в отделениях интенсивной терапии, 703 пациента – на ИВЛ. 367 выздоровевших за последние сутки выписаны домой.

В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Ожидается, что с начала мая страна начнет поэтапный выход из "карантина". Врачи сообщили, что Бельгия 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, при этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения страны имеют иммунитет к коронавирусу.