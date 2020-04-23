В Ингушетии рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Число жителей Число жителей Ингушетии , заболевших коронавирусом за сутки выросло на 39, всего в республике уже 436 больных, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии 397 заболевших коронавирусом, при этом 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 8 – на аппаратах ИВЛ. В республике скончались 13 пациентов с коронавирусом, в том числе муфтий республики, выздоровело 50 человек.

"По состоянию на 23 апреля по результатам исследований выявлены 436 проб, положительных на COVID-2019. Выздоровело за сутки – 6, всего – 56 человек", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что среди общего числа заболевших – около 20 детей.

"Все они заразились от родителей, переносят болезнь в легкой форме, бессимптомно, никто из них не госпитализирован, находятся дома под наблюдением", - уточнили в штабе.

По его данным, всего в республике госпитализировано 308 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 151 пациент.

"Среди них 43 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе семь человек – на аппаратах ИВЛ", - отмечает штаб.

Все остальные с подозрением и подтверждением на COVID-2019 в виду удовлетворительного состояния наблюдаются медиками на дому. Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1028 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 754 человека.