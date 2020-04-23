В Новосибирской области загорелись 15 дачных домов

Огонь на дачном участке в Новосибирской области

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пятнадцать дачных домов, по уточненным данным, загорелись в Мошковском районе Пятнадцать дачных домов, по уточненным данным, загорелись в Мошковском районе Новосибирской области , проводится наращивание сил для тушения пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России

Ранее сообщалось о возгорании пяти дачных домов и 40 гектаров сухой травы в садовом товариществе "Надежда". На место происшествия для усилия группировки был направлен пожарный поезд.

"В СНТ "Надежда", предварительно, пожар в 15 дачных домах", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по предварительным данных, пострадавших нет. Проводится наращивание сил для борьбы с огнем.