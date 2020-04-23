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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T17:24
https://ria.ru/20200423/1570456335.html
В Новосибирской области загорелись 15 дачных домов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570477868_0:207:2904:1841_1036x0_80_0_0_713bf569da3a6f9913184cd68db3d6d7.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области загорелись 15 дачных домов

12:35 23.04.2020 (обновлено: 17:24 23.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОгонь на дачном участке в Новосибирской области
Огонь на дачном участке в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пятнадцать дачных домов, по уточненным данным, загорелись в Мошковском районе Новосибирской области, проводится наращивание сил для тушения пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании пяти дачных домов и 40 гектаров сухой травы в садовом товариществе "Надежда". На место происшествия для усилия группировки был направлен пожарный поезд.
"В СНТ "Надежда", предварительно, пожар в 15 дачных домах", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по предварительным данных, пострадавших нет. Проводится наращивание сил для борьбы с огнем.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новосибирская областьПроисшествия
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