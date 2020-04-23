В еще одном районе Кузбасса огонь с травы перекинулся на дома

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Шесть жилых домов загорелись от несанкционированного пала сухой травы в Яшкинском районе Кемеровской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Предварительно, в результате несанкционированного пала сухой растительности в населенном пункте Пашково произошел переход огня на шесть жилых домов", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели проводят наращивание сил и средств для борьбы с огнем.
Ранее сообщалось о трех горящих домах в селе Краснинское Промышленновского района, где огонь перешел от лесного пожара, и 22 уничтоженных строениях в селе Постниково Ижморского района из-за пала травы.