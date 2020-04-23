В Испании число жертв коронавируса достигло 22157

Всего в стране умерли 22 157 пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. С начала эпидемии выявлено 213 024 случая заболевания (из них за последние 24 часа – 4635). Выздоровели 89 250 человек (за сутки – 3335). Таким образом, активными остаются более 101 тысячи случаев. Число новых жертв остается в целом стабильным – накануне умерли 435 пациентов, было выявлено 4211 новых случаев.