В Подмосковье рассказали о протоколах за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Более 2 тысяч протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции составили в Подмосковье с 15 апреля, сообщили в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"В Подмосковье сотрудниками органов внутренних дел и инспекторским составом Госадмтехнадзора Московской области оформлено свыше 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции", - говорится в сообщении.
Число жителей Подмосковья, соблюдающих режим самоизоляции, увеличилось после того, как сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии, контролеры и сотрудники службы безопасности на транспорте приступили к проверке пропусков. Граждане стали меньше выходить на улицу.
"Количество транспорта на дорогах, в среднем, снизилось на 40% по сравнению с обычными днями до режима самоизоляции, а индекс самоизоляции в регионе вырос на 10%", - рассказали в пресс-службе.
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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая. Теперь для передвижения жителям необходим цифровой пропуск. Его можно оформить в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", на Едином Портале государственных услуг РФ, а также отправив смс на короткий номер 0250.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.