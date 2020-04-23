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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T12:29
https://ria.ru/20200423/1570455877.html
В Подмосковье рассказали о протоколах за нарушение самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193274_0:99:3036:1806_1036x0_80_0_0_65ebf9e8051d636523ecfd8949fadc09.jpg
РИА Новости

В Подмосковье рассказали о протоколах за нарушение самоизоляции

12:29 23.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Более 2 тысяч протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции составили в Подмосковье с 15 апреля, сообщили в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"В Подмосковье сотрудниками органов внутренних дел и инспекторским составом Госадмтехнадзора Московской области оформлено свыше 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции", - говорится в сообщении.
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Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения
Число жителей Подмосковья, соблюдающих режим самоизоляции, увеличилось после того, как сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии, контролеры и сотрудники службы безопасности на транспорте приступили к проверке пропусков. Граждане стали меньше выходить на улицу.
"Количество транспорта на дорогах, в среднем, снизилось на 40% по сравнению с обычными днями до режима самоизоляции, а индекс самоизоляции в регионе вырос на 10%", - рассказали в пресс-службе.
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26 марта, 10:27Распространение нового коронавируса
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая. Теперь для передвижения жителям необходим цифровой пропуск. Его можно оформить в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", на Едином Портале государственных услуг РФ, а также отправив смс на короткий номер 0250.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госадмтехнадзор Московской областиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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