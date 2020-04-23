В Подмосковье рассказали о протоколах за нарушение самоизоляции

"В Подмосковье сотрудниками органов внутренних дел и инспекторским составом Госадмтехнадзора Московской области оформлено свыше 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения

Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения

"Количество транспорта на дорогах, в среднем, снизилось на 40% по сравнению с обычными днями до режима самоизоляции, а индекс самоизоляции в регионе вырос на 10%", - рассказали в пресс-службе.