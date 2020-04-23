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Ядерные технологии
2020-04-23T16:18
https://ria.ru/20200423/1570455800.html
"Росатом" подтвердил, что подписал контракт на постройку ледокола "Лидер"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156115/26/1561152618_422:664:2518:1843_1036x0_80_0_0_57fb95007149126976b119cfd7899d97.jpg
РИА Новости

"Росатом" подтвердил, что подписал контракт на постройку ледокола "Лидер"

12:32 23.04.2020 (обновлено: 16:18 23.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. "Росатомфлот" и дальневосточная верфь "Звезда" подписали контракт на строительство мощнейшего в мире атомного ледокола "Лидер", сообщил "Росатом" в своем твиттере.
"Росатомфлот" и судостроительный комплекс "Звезда" подписали контракт на строительство атомного ледокола "Лидер", — говорится в сообщении.
Атомный ледокол Арктика
20 января, 03:09Ядерные технологии
"Росатом" ждет атомный ледокол "Арктика" в первом полугодии
Ранее в четверг о подписании контракта сообщил источник РИА Новости.
Атомоходы "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего планируется построить три "Лидера". Стоимость головного ледокола — около 127 миллиардов рублей, его планируется построить не позднее 2027 года. "Росатом" выступает государственным заказчиком проекта.
Как это устроено: атомный ледокол Арктика. AR-реконструкция
10 февраля, 12:00
Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкцияВ 2020 году будет введен в эксплуатацию российский корабль "Арктика" — первый атомный ледокол нового поколения. В нашей AR-реконструкции ледокол пройдет совсем близко, вы увидите его практически в натуральную величину. Узнаете, что у него внутри, как корабль проходит трехметровый лед и не ломается, за что его любят белые медведи и многое другое.
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Ядерные технологииЗвезда (судоверфь)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
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