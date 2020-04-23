"Росатом" подтвердил, что подписал контракт на постройку ледокола "Лидер"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. "Росатомфлот" и дальневосточная верфь "Звезда" подписали контракт на строительство мощнейшего в мире атомного ледокола "Лидер", сообщил "Росатом" в своем твиттере.
"Росатомфлот" и судостроительный комплекс "Звезда" подписали контракт на строительство атомного ледокола "Лидер", — говорится в сообщении.
Ранее в четверг о подписании контракта сообщил источник РИА Новости.
Атомоходы "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего планируется построить три "Лидера". Стоимость головного ледокола — около 127 миллиардов рублей, его планируется построить не позднее 2027 года. "Росатом" выступает государственным заказчиком проекта.
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