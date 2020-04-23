"Росатом" подтвердил, что подписал контракт на постройку ледокола "Лидер"

Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкция В 2020 году будет введен в эксплуатацию российский корабль "Арктика" — первый атомный ледокол нового поколения. В нашей AR-реконструкции ледокол пройдет совсем близко, вы увидите его практически в натуральную величину. Узнаете, что у него внутри, как корабль проходит трехметровый лед и не ломается, за что его любят белые медведи и многое другое.