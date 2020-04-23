Аслан Бжания официально вступил в должность президента Абхазии

СУХУМ, 23 апр - РИА Новости. Аслан Бжания принес присягу президента Абхазии, с этого момента он вступил в должность главы республики, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит в зале администрации президента Абхазии и началась в 12.00 (совпадает с мск). Журналисты из-за введенного в стране карантина не смогли присутствовать на инаугурации, на мероприятии находятся только операторы и фотографы. Церемония транслируется в прямом эфире Абхазского телевидения.
Мероприятие проходит без иностранных гостей. На инаугурации присутствуют главы посольств России, Южной Осетии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики, а также депутаты парламента, представители ЦИК и исполнительной власти, судьи конституционного суда, председатель верховного суда, генпрокурор, представители абхазской православной церкви и духовного управления мусульман республики, всего около 60 человек. Инаугурацию открыл исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба.
"Торжественная церемония инаугурации президента объявляется открытой", - сказал он.
23 марта, 12:23Биография Аслана Бжании
Бжания на абхазском языке принес присягу на конституции. Под гимн республики избранному президенту вручили атрибуты президентской власти - штандарт, печать с изображением государственного герба и надписью "Президент Республики Абхазия", шашку и национальный абхазский посох "алабашьа" - символ государственной мудрости.
Выборы президента Абхазии прошли 22 марта. По официальным данным оппозиционер Бжания победил на выборах президента Абхазии, набрав 56,5% голосов. Экс-министр экономики Адгур Ардзинба набрал 35,42%. Экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба - 2,22%. Всего в выборах приняли участие 95 109 человек, или 71,56% избирателей.