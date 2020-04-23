В Калининградской области подростка насмерть засыпало грунтом

По предварительным данным, в среду недалеко от поселка двое молодых людей выкапывали из земли фрагмент чугунной трубы, чтобы сдать его на металлолом. В какой-то момент произошло обрушение стен траншеи, в которой находился 16-летний подросток, его засыпало грунтом. Самостоятельно вытащить пострадавшего из-под завала у приятеля не получилось. Он позвал на помощь односельчан, но парень к этому времени уже скончался.