В Калининградской области подростка насмерть засыпало грунтом

КАЛИНИНГРАД, 23 апр - РИА Новости. Следователи калининградского регионального управления СК РФ выясняют обстоятельства гибели 16-летнего подростка, которого насмерть засыпало грунтом в Черняховском районе, когда он с приятелем откапывал чугунную трубу, чтобы сдать ее на металлолом, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
По предварительным данным, в среду недалеко от поселка двое молодых людей выкапывали из земли фрагмент чугунной трубы, чтобы сдать его на металлолом. В какой-то момент произошло обрушение стен траншеи, в которой находился 16-летний подросток, его засыпало грунтом. Самостоятельно вытащить пострадавшего из-под завала у приятеля не получилось. Он позвал на помощь односельчан, но парень к этому времени уже скончался.
"В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 16-летнего жителя одного из поселков Черняховского района. По данному факту в Черняховском межрайонной следственном отделе СУ СК России по Калининградской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - сообщила Гацко.
Она отметила, что сотрудникам предстоит установить все обстоятельства трагедии, в том числе условия, в которых воспитывался несовершеннолетний.
6 ноября 2019, 22:53Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками