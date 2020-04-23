В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Смертность пациентов с Смертность пациентов с коронавирусом в крупнейшей системе здравоохранения Нью-Йорка и его окрестностей Northwell Health, которых перевели на искусственную вентиляцию легких, составила 88%, свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации ( JAMA ).

Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.

Всего за этот период были госпитализированы 5,7 тысячи человек. Большинство из них имели сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические респираторные заболевания, болезни почек или метаболические заболевания. Самыми часто встречающимися заболеваниями были гипертония (56%), ожирение (41,7%) и диабет (33,8%). Среди пациентов, которых выписали или умерших (2 634 человека), 14,2% лечили в отделениях интенсивной терапии, 12,2% проводили инвазивную искусственную вентиляцию легких, 3,2% - заместительную почечную терапию, 21% пациентов скончался.

Из тех, кого поместили на ИВЛ, скончались 88% (282 человека). При этом самый высокий уровень смертности на ИВЛ наблюдался у пациентов старше 65 лет, из них выживали лишь 3%. Уровень смертности у мужчин был выше, чем у женщин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.