Китай заявил, что в стране нет рынков, где торгуют дикими животными

ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Официальный представитель Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в четверг заявил, что в стране нет так называемых "мокрых рынков", где торгуют дикими животными.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Китай и другие страны навсегда закрыть "мокрые рынки", где продаются дикие животные, чтобы бороться против незаконной торговли и снизить риски для здоровья людей. По словам госсекретаря, подобные продуктовые рынки являются главными очагами незаконных продаж диких животных и создают риски для возникновения и распространения болезней, они, "возможно, сыграли решающую роль в распространении пандемии COVID-19".

"Во-первых, я хотел бы пояснить, что в Китае нет так называемых "мокрых рынков", где торгуют дикими животными. Вместо этого в Китае чаще всего можно увидеть фермерские рынки и рынки морепродуктов, где продаются свежее мясо, рыба, овощи, морепродукты и другие сельскохозяйственные продукты, а рынков, где торгуют живой домашней птицей, крайне мало", - заявил дипломат.

По его словам, такие рынки есть как в Китае, так и во многих странах Юго-Восточной Азии , а также в других развивающихся странах, они тесно связаны с повседневной жизнью местных людей.

Он подчеркнул, что в международном законодательстве нет никаких запретов на открытие или функционирование таких рынков, в свою очередь власти Китая ранее приняли решение о запрете нелегальной охоты и торговли дикими животными, а также ввели запрет на потребление в пищу мяса диких животных.

"Торговля дикими животными незаконна, те, кто этим занимаются, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Правительство Китая всегда рассматривает безопасность и здоровье людей в качестве главного приоритета. После вспышки COVID-19, компетентные ведомства и местные правительства приняли меры по ужесточению регулирования работы фермерских рынков и рынков морепродуктов, чтобы удостовериться, что все меры профилактики и контроля за эпидемиями у животных выполняются", - подчеркнул он.