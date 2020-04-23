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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T12:22
https://ria.ru/20200423/1570455457.html
Китай заявил, что в стране нет рынков, где торгуют дикими животными
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521878_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_a0db56a749291ccfb39cd13da7ba174d.jpg
РИА Новости

Китай заявил, что в стране нет рынков, где торгуют дикими животными

12:22 23.04.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоВозвращение Пекина к обычной жизни
Возвращение Пекина к обычной жизни
© РИА Новости / Анна Раткогло
Возвращение Пекина к обычной жизни . Архивное фото
ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в четверг заявил, что в стране нет так называемых "мокрых рынков", где торгуют дикими животными.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Китай и другие страны навсегда закрыть "мокрые рынки", где продаются дикие животные, чтобы бороться против незаконной торговли и снизить риски для здоровья людей. По словам госсекретаря, подобные продуктовые рынки являются главными очагами незаконных продаж диких животных и создают риски для возникновения и распространения болезней, они, "возможно, сыграли решающую роль в распространении пандемии COVID-19".
"Во-первых, я хотел бы пояснить, что в Китае нет так называемых "мокрых рынков", где торгуют дикими животными. Вместо этого в Китае чаще всего можно увидеть фермерские рынки и рынки морепродуктов, где продаются свежее мясо, рыба, овощи, морепродукты и другие сельскохозяйственные продукты, а рынков, где торгуют живой домашней птицей, крайне мало", - заявил дипломат.
По его словам, такие рынки есть как в Китае, так и во многих странах Юго-Восточной Азии, а также в других развивающихся странах, они тесно связаны с повседневной жизнью местных людей.
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Он подчеркнул, что в международном законодательстве нет никаких запретов на открытие или функционирование таких рынков, в свою очередь власти Китая ранее приняли решение о запрете нелегальной охоты и торговли дикими животными, а также ввели запрет на потребление в пищу мяса диких животных.
"Торговля дикими животными незаконна, те, кто этим занимаются, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Правительство Китая всегда рассматривает безопасность и здоровье людей в качестве главного приоритета. После вспышки COVID-19, компетентные ведомства и местные правительства приняли меры по ужесточению регулирования работы фермерских рынков и рынков морепродуктов, чтобы удостовериться, что все меры профилактики и контроля за эпидемиями у животных выполняются", - подчеркнул он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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