Путин отметил благородную миссию участников акции "Вахта памяти"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников всероссийской акции "Вахта памяти", отметив благородную миссию поискового движения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"С удовлетворением отмечу, что за прошедшее время поисковое движение стало ярким, поистине уникальным явлением в общественной жизни нашей страны, своей благородной миссией сплотило десятки тысяч неравнодушных людей – тех, кто искренне любит Родину, чувствует личную ответственность за сбережение памяти о ратной летописи Отечества", - говорится в телеграмме.
Поисковики работают в полевых экспедициях, кропотливо трудятся в архивах, по крупицам восстанавливают фронтовые судьбы, возвращают утерянные страницы семейных историй, формируют бесценные базы данных об участниках Великой Отечественной войны, подчеркивает президент.
Путин выразил уверенность, что всенародные торжества, посвященные 75-летию Великой Победы, несмотря на ситуацию с распространением опасной болезни, обязательно состоятся.