Путин отметил благородную миссию участников акции "Вахта памяти"

"С удовлетворением отмечу, что за прошедшее время поисковое движение стало ярким, поистине уникальным явлением в общественной жизни нашей страны, своей благородной миссией сплотило десятки тысяч неравнодушных людей – тех, кто искренне любит Родину, чувствует личную ответственность за сбережение памяти о ратной летописи Отечества", - говорится в телеграмме.