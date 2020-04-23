Росздравнадзор проверит больницу в Люберцах, где врачи заболели COVID-19

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку в Люберецкой областной больнице, где 60 сотрудников заразились коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в пресс-службе минздрава Московской области сообщили, что 60 сотрудников Люберецкой областной больницы заразились коронавирусом, корпус закрыт на дезинфекцию.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по данному инциденту", - говорится в сообщении.
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