У башкирских туристов из Таиланда не выявили коронавируса

Глава региона Радий Хабиров с 31 марта ввел в Башкирии режим полной самоизоляции граждан, им разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома. Выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции. С 9 апреля Хабиров ужесточил режим самоизоляции, запретив детям выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00.