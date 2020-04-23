У башкирских туристов из Таиланда не выявили коронавируса

УФА, 23 апр - РИА Новости. Первые анализы на коронавирус у башкирских туристов, которых вывозным рейсом вернули домой из Таиланда, показали отрицательные результаты, сообщил первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов.
Ранее в Уфу вывозными рейсами в Башкирию вернулись туристы из Таиланда, турецкой Анталии и индийского Гоа.
"Из Таиланда к нам прибыли 68 туристов, госкомитет по туризму держал с ними связь, очень помогла горячая линия для решения транспортных вопросов, вопросов в посольстве. Люди сейчас в обсерваторе, по ним пришли отрицательные анализы по коронавиурсу. И два рейса: из Турции 29 и Индии 21 турист. Они размещены в обсерваторе на базе "Радуга" в Уфе, анализы взяты, питание есть, жалоб нет. Были просьбы у них, закупили бытовые принадлежности и телевизоры, сейчас все в комфортных условиях", - сказал на совещании оперштаба Баширов.
Глава региона Радий Хабиров заявил, что необходимо вернуть на родину всех жителей республики, которые хотят вернуться из заграницы. "У нас еще часть людей там, надо возвращать их домой, надо комфортно встретить всех, чтобы там голодные не сидели. А водителей "Башавтотранса", которые перевозили туристов из Казани в чумных костюмах, необходимо поощрить, также уделить внимание сотрудникам обсерваторов", - сказал Хабиров на совещании.
По данным минздрава республики, в Башкирии COVID-19 заболели 422 человек, 57 выздоровели. По последним данным оперштаба, жертвами инфекции в республике стали 14 человек.
Глава региона Радий Хабиров с 31 марта ввел в Башкирии режим полной самоизоляции граждан, им разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома. Выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции. С 9 апреля Хабиров ужесточил режим самоизоляции, запретив детям выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00.
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