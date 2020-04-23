В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 7775

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индонезии за сутки возросло на 357 и составило 7775, скончались 12 человек, сообщает минздрав республики.
В среду сообщалось, что в Индонезии зафиксировано 7418 случаев коронавируса, жертвами стали 635 человек. По данным министерства здравоохранения на четверг, всего в стране скончались 647 пациентов, у которых был выявлен вирус, вылечились 960.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.