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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T12:13
https://ria.ru/20200423/1570454935.html
В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 480
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 480

12:13 23.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
ГАЗА, 23 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом на палестинских территориях достигло 480, сообщила министр здравоохранения Май аль-Кела на ежедневным брифинге.
"Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях. Общее количество случаев заражения составило 480", - заявила Май аль-Кела.
"92 пациента уже полностью выздоровели", - добавила она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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