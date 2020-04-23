В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 480

ГАЗА, 23 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом на палестинских территориях достигло 480, сообщила министр здравоохранения Май аль-Кела на ежедневным брифинге.
"Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях. Общее количество случаев заражения составило 480", - заявила Май аль-Кела.
"92 пациента уже полностью выздоровели", - добавила она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.