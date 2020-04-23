Глава МИД Ирана ответил на угрозы Трампа по Персидскому заливу

ТЕГЕРАН, 23 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, заявив, что американским войскам нечего делать в Персидском заливе.
Ранее Трамп сообщил, что дал распоряжение военно-морским силам США уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей.
"Американским силам нечего делать на расстоянии семи тысяч миль вдали от дома, задирая наших моряков неподалеку от нашего побережья Персидского залива", - написал в ответ на это Зариф в Twitter.
По его словам, президенту США стоит заняться собственными войсками, где "более пяти тысяч случаев заражения COVID-19", а не угрозами.
Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе. Военные США сообщали, что катера "подрезали" американские корабли на очень высокой скорости и близком расстоянии, к одному из кораблей они подходили на 45 метров, к другому – на 10 метров, однако примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей.
КСИР Ирана сообщил, что за неделю до этого произошло два подряд провокационных перехвата американскими кораблями (6 и 7 апреля) иранского военного судна. Версию же Вашингтона они назвали "голливудской", пообещав ответить на любой просчет.