Глава МИД Ирана ответил на угрозы Трампа по Персидскому заливу

По его словам, президенту США стоит заняться собственными войсками, где "более пяти тысяч случаев заражения COVID-19", а не угрозами.

Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе. Военные США сообщали, что катера "подрезали" американские корабли на очень высокой скорости и близком расстоянии, к одному из кораблей они подходили на 45 метров, к другому – на 10 метров, однако примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей.