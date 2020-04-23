В Липецке построят три детсада и школу

ЛИПЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Три детских сада и одну школу построят в новых развивающихся районах города Три детских сада и одну школу построят в новых развивающихся районах города Липецка , общая сумма вложений составит более одного миллиарда рублей, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов

Он уточнил, что средства на реализацию проектов выделяются на условиях софинансирования из городского, регионального и федерального бюджетов. Так новые садики и школа смогут принять почти две тысячи детей. По одному детскому саду появится в трех новых районах Липецка - "Звездном", "Победе" и в "Европейском". Каждое примет по 350 малышей. Это 14 групп.

В детских садах будут собственные пищевые и медицинские блоки, музыкальные и спортивные залы. Стоимость каждого здания составляет порядка 165 миллионов рублей.

Кроме детского сада в "Европейском" возводят школу общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Новое трехэтажное образовательное учреждение рассчитано на 800 детей: 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. В школе будет бассейн и тренажерный зал. Сумма контракта составляет более 563 миллионов рублей.

"В области есть потребность в новых детских садах и школах. Поэтому этому вопросу мы уделяем сейчас особое внимание", - сказал Артамонов.