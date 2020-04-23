В Липецке построят три детсада и школу

ЛИПЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Три детских сада и одну школу построят в новых развивающихся районах города Липецка, общая сумма вложений составит более одного миллиарда рублей, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что средства на реализацию проектов выделяются на условиях софинансирования из городского, регионального и федерального бюджетов. Так новые садики и школа смогут принять почти две тысячи детей. По одному детскому саду появится в трех новых районах Липецка - "Звездном", "Победе" и в "Европейском". Каждое примет по 350 малышей. Это 14 групп.
В детских садах будут собственные пищевые и медицинские блоки, музыкальные и спортивные залы. Стоимость каждого здания составляет порядка 165 миллионов рублей.
Кроме детского сада в "Европейском" возводят школу общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Новое трехэтажное образовательное учреждение рассчитано на 800 детей: 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. В школе будет бассейн и тренажерный зал. Сумма контракта составляет более 563 миллионов рублей.
"В области есть потребность в новых детских садах и школах. Поэтому этому вопросу мы уделяем сейчас особое внимание", - сказал Артамонов.
Кроме этого, завершается строительство школы в жилом районе "Манеж", сдача которой была запланирована в 2018 году. Региональным властям удалось решить все проблемы с подрядчиками, и сейчас на объекте ведутся отделочные работы. В скором времени начнут завозить парты и стулья. Получать знания в новой школе смогут 800 детей. Кроме учебных классов в школе разместится тир, библиотека, два спортивных зала и бассейн.
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