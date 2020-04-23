Главврач больницы Кингисеппа рассказала о работе в условиях пандемии

КИНГИСЕПП (Ленинградская обл.), 23 апр — РИА Новости, Анастасия Яконюк. Медики сродни солдатам: сказали служить — служи, надел белый халат — себе уже не принадлежишь, считает главный врач районной больницы Медики сродни солдатам: сказали служить — служи, надел белый халат — себе уже не принадлежишь, считает главный врач районной больницы Кингисеппа Ленинградской области Зинаида Корончевская, инфекционист с более чем тридцатилетним опытом.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей" она рассказала, в каких условиях сегодня работают в районной больнице, от кого получают поддержку и как России удастся одолеть эпидемию.

Помогать людям

Решение стать врачом Зинаида Николаевна приняла в трагических обстоятельствах: когда она оканчивала школу, ее родители скончались — от ботулизма. "Я хотела помогать людям, чтобы от этой болезни больше не умирали", — говорит она.

И продолжает: "В свое время я преподавала в медицинском училище и девочкам своим объясняла: надели халат — вы уже не принадлежите себе, вы теперь принадлежите людям". Таково служение врача. Этот путь выбирают только те, кто к этому по-настоящему готов, тех, у кого возникают малейшие сомнения, отсеивают очень быстро.

Век вирусных инфекций

Студенткой Зинаида Николаевна застала эпидемию дифтерии. "Мы ходили по домам, встречались с больными, видели, как погибали люди", — вспоминает она. После всеобщей вакцинации с этим недугом человечество справилось.

Но пришли другие инфекции — атипичная пневмония, птичий и свиной грипп… И все же таких пандемий, как нынешняя, еще не было.

"Я сразу поняла: это нас не минует. Ведь люди сегодня очень мобильные. Понятно, что многие поехали в Китай на новогодние праздники, во всевозможные туры. Вот и началось. Двадцатый и двадцать первый век — вообще время вирусных инфекций. С бактериальными бороться проще. Вирусы — другое дело, у них происходят мутации", — рассуждает Зинаида Николаевна.

Так работает система

Первые пациенты с подозрением на коронавирус поступили в кингисеппскую больницу в марте. Поначалу было много вопросов — где принимать больных, как минимизировать риск заражения, однако все организовали довольно оперативно.

"Мы перепрофилировали больницу в инфекционную. С помощью комитета по здравоохранению, правительства все оснастили. Отрадно, что коллектив с задачей справился, никто не испугался. Не буду лукавить: я ожидала сложности, что кому-то станет страшно. Нет, почти все сказали: мы работаем, мы — одна команда. Вот это и есть медицина", — подчеркивает главврач.

И добавляет, что никто не задал ей вопроса "сколько мы получим, какая будет прибавка", хотя, конечно, доплатам, о которых стало известно уже позже, порадовались.

"Есть такая вещь, как гордость за коллектив, — когда ты видишь, как все слаженно действуют, в унисон. Люди живут этим, ни у кого даже мысли не возникает встать, уйти, бросить, не помочь. Когда массовые ДТП, другие ЧП — все службы подключаются. Это настоящая команда", — отмечает Зинаида Николаевна.

И именно эта сплоченность поможет справиться с пандемией. Есть и еще один важный фактор — сохранившаяся с советских времен система охраны здоровья и эпидемического благополучия человека.

"Мы проводим учения по особо опасным инфекциям — в мире этого нет нигде. Пусть не было чумы, холеры — мы готовились. Мы умеем надевать противочумные костюмы. А европейцы, к сожалению, не помнят, что это такое. Нас эпидемиологи "дрессировали". Мы сейчас восстанавливаем всю систему", — говорит Корончевская.

Пандемия изменит мир

Зинаида Николаевна сегодня курирует весь перепрофилированный госпиталь. На работе появляется не позже 7:30. Как и в других больницах, день начинается с планерки, обхода, осмотра, консультаций. Все это время от звонков разрывается телефон — надо решать вопросы с комитетом по здравоохранению, областными учреждениями, межрайонными.

"Обедать зачастую не получается, домой уезжаю где-то в 20:00, но продолжаю "работать на телефоне", бывает, что и до ночи. График напряженный, практически круглосуточный, — объясняет Зинаида Николаевна. — Мы справимся, а силы иссякнут, наверное, когда закончится коронавирус".

Сотрудники занимаются пациентами "вахтовым методом" — почти неделю не покидают "инфекционки", потом — на самоизоляцию, так что от мира оторваны уже несколько недель.

"У нас есть медсестра — такая крупная женщина, и я ей сказала, что вам же будет трудно шесть-восемь часов в защитном костюме, респираторе, маске. Может, не придете? — приводит пример из нынешней жизни главврач. — Она отвечает: "Вы что, Зинаида Николаевна? У меня сын на передовой, он на скорой помощи, как я ему скажу, что не пошла?" Честно говоря, даже растерялась. Говорю: давайте, вы отработаете два дня, если поймете, что тяжело, наберите меня, и я вас заменю". Звонка так и не последовало.

Зинаида Николаевна благодарна каждому сотруднику, всем, кто борется за самых тяжелых пациентов до последнего. И хотя медикам в обычное время нередко высказывают претензии, теперь все их поддерживают, понимая, в каких условиях они оказались.

"Отношение изменилось. Мне позвонил незнакомый человек — хочет помочь. Говорит: "У меня есть собственное кафе, можно, я буду кормить ваших медиков?" И теперь еду привозят. Это дорогого стоит", — признается Зинаида Николаевна.

Она уверена: пандемия изменит мир и каждого из нас, заставит переосмыслить, задуматься над тем, что сегодня важно и ценно на самом деле.