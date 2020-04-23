Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T13:43
https://ria.ru/20200423/1570454551.html
Главврач больницы Кингисеппа рассказала о работе в условиях пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570446253_0:212:591:544_1036x0_80_0_0_9b03cb650ed60c101874f10e864e44ae.jpg
РИА Новости

Главврач больницы Кингисеппа рассказала о работе в условиях пандемии

12:11 23.04.2020 (обновлено: 13:43 23.04.2020)
4440
© Фото : из личного архива Зинаиды КорончевскойГлавный врач районной больницы Кингисеппа Зинаида Корончевская
Главный врач районной больницы Кингисеппа Зинаида Корончевская
© Фото : из личного архива Зинаиды Корончевской
КИНГИСЕПП (Ленинградская обл.), 23 апр — РИА Новости, Анастасия Яконюк. Медики сродни солдатам: сказали служить — служи, надел белый халат — себе уже не принадлежишь, считает главный врач районной больницы Кингисеппа Ленинградской области Зинаида Корончевская, инфекционист с более чем тридцатилетним опытом.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей" она рассказала, в каких условиях сегодня работают в районной больнице, от кого получают поддержку и как России удастся одолеть эпидемию.
Анестезиолог-реаниматолог бригады экстренного реагирования нижегородского территориального центра медицины катастроф Иван Александрович Лавренов
20 апреля, 12:11Распространение нового коронавируса
"Внучку не видел пять недель": нижегородский врач о борьбе с COVID-19

Помогать людям

Решение стать врачом Зинаида Николаевна приняла в трагических обстоятельствах: когда она оканчивала школу, ее родители скончались — от ботулизма. "Я хотела помогать людям, чтобы от этой болезни больше не умирали", — говорит она.
И продолжает: "В свое время я преподавала в медицинском училище и девочкам своим объясняла: надели халат — вы уже не принадлежите себе, вы теперь принадлежите людям". Таково служение врача. Этот путь выбирают только те, кто к этому по-настоящему готов, тех, у кого возникают малейшие сомнения, отсеивают очень быстро.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус

Век вирусных инфекций

Студенткой Зинаида Николаевна застала эпидемию дифтерии. "Мы ходили по домам, встречались с больными, видели, как погибали люди", — вспоминает она. После всеобщей вакцинации с этим недугом человечество справилось.
Но пришли другие инфекции — атипичная пневмония, птичий и свиной грипп… И все же таких пандемий, как нынешняя, еще не было.
"Я сразу поняла: это нас не минует. Ведь люди сегодня очень мобильные. Понятно, что многие поехали в Китай на новогодние праздники, во всевозможные туры. Вот и началось. Двадцатый и двадцать первый век — вообще время вирусных инфекций. С бактериальными бороться проще. Вирусы — другое дело, у них происходят мутации", — рассуждает Зинаида Николаевна.
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова
16 апреля, 12:20Распространение нового коронавируса
"Каждый вылеченный пациент — победа": врач из Кемерово о борьбе с COVID

Так работает система

Первые пациенты с подозрением на коронавирус поступили в кингисеппскую больницу в марте. Поначалу было много вопросов — где принимать больных, как минимизировать риск заражения, однако все организовали довольно оперативно.
"Мы перепрофилировали больницу в инфекционную. С помощью комитета по здравоохранению, правительства все оснастили. Отрадно, что коллектив с задачей справился, никто не испугался. Не буду лукавить: я ожидала сложности, что кому-то станет страшно. Нет, почти все сказали: мы работаем, мы — одна команда. Вот это и есть медицина", — подчеркивает главврач.
И добавляет, что никто не задал ей вопроса "сколько мы получим, какая будет прибавка", хотя, конечно, доплатам, о которых стало известно уже позже, порадовались.
"Есть такая вещь, как гордость за коллектив, — когда ты видишь, как все слаженно действуют, в унисон. Люди живут этим, ни у кого даже мысли не возникает встать, уйти, бросить, не помочь. Когда массовые ДТП, другие ЧП — все службы подключаются. Это настоящая команда", — отмечает Зинаида Николаевна.
И именно эта сплоченность поможет справиться с пандемией. Есть и еще один важный фактор — сохранившаяся с советских времен система охраны здоровья и эпидемического благополучия человека.
"Мы проводим учения по особо опасным инфекциям — в мире этого нет нигде. Пусть не было чумы, холеры — мы готовились. Мы умеем надевать противочумные костюмы. А европейцы, к сожалению, не помнят, что это такое. Нас эпидемиологи "дрессировали". Мы сейчас восстанавливаем всю систему", — говорит Корончевская.
Заведующий инфекционным отделением Оленегорской горбольницы в Мурманской области Виталий Зайцев
13 апреля, 12:13Распространение нового коронавируса
Пятиминутка, обход, документы: день из жизни инфекциониста в Заполярье

Пандемия изменит мир

Зинаида Николаевна сегодня курирует весь перепрофилированный госпиталь. На работе появляется не позже 7:30. Как и в других больницах, день начинается с планерки, обхода, осмотра, консультаций. Все это время от звонков разрывается телефон — надо решать вопросы с комитетом по здравоохранению, областными учреждениями, межрайонными.
"Обедать зачастую не получается, домой уезжаю где-то в 20:00, но продолжаю "работать на телефоне", бывает, что и до ночи. График напряженный, практически круглосуточный, — объясняет Зинаида Николаевна. — Мы справимся, а силы иссякнут, наверное, когда закончится коронавирус".
Сотрудники занимаются пациентами "вахтовым методом" — почти неделю не покидают "инфекционки", потом — на самоизоляцию, так что от мира оторваны уже несколько недель.
"У нас есть медсестра — такая крупная женщина, и я ей сказала, что вам же будет трудно шесть-восемь часов в защитном костюме, респираторе, маске. Может, не придете? — приводит пример из нынешней жизни главврач. — Она отвечает: "Вы что, Зинаида Николаевна? У меня сын на передовой, он на скорой помощи, как я ему скажу, что не пошла?" Честно говоря, даже растерялась. Говорю: давайте, вы отработаете два дня, если поймете, что тяжело, наберите меня, и я вас заменю". Звонка так и не последовало.
Зинаида Николаевна благодарна каждому сотруднику, всем, кто борется за самых тяжелых пациентов до последнего. И хотя медикам в обычное время нередко высказывают претензии, теперь все их поддерживают, понимая, в каких условиях они оказались.
"Отношение изменилось. Мне позвонил незнакомый человек — хочет помочь. Говорит: "У меня есть собственное кафе, можно, я буду кормить ваших медиков?" И теперь еду привозят. Это дорогого стоит", — признается Зинаида Николаевна.
Она уверена: пандемия изменит мир и каждого из нас, заставит переосмыслить, задуматься над тем, что сегодня важно и ценно на самом деле.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
3800108
Распространение нового коронавирусаВирус, который мы победим вместе. Истории врачейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КингисеппОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:06В Волгоградской области ищут сбежавшего из дома мальчика
10:05Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа
10:01Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
10:00В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
09:58Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
09:57В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников
09:56Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
09:56В Воронежской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
09:53Учебный год в Подмосковье завершится по графику
09:53В Челябинской области умерла пациентка с коронавирусом
09:48В Пермском крае умер девятнадцатый пациент с COVID-19
09:48В Берлине возложили венки к Мемориалу павшим советским воинам
09:47В МЧС предупредили о погодных аномалиях в регионах
09:42Экс-дипломат рассказал о планах Гитлера по геноциду народов СССР
09:38Cамолет индийских ВВС МиГ-29 разбился в провинции Пенджаб
09:36Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
09:34Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
09:34Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
09:33Число жертв паводка в Руанде достигло 72
09:33В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
Лента новостейМолния