У 1% жителей Подмосковья не было пропуска при проверках на улицах

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Чуть более 1% жителей Подмосковья не имели цифрового пропуска во время проверок на улицах, сообщили в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"С начала введения пропускного режима проверено на наличие электронных пропусков более 400 тысяч водителей автомобилей и свыше 20 тысяч граждан, следовавших общественным транспортом. Из них не имели пропусков всего 1,2%", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
Он отметил, что в целях контроля соблюдения режима самоизоляции сотрудники полиции получили более 700 мобильных устройств для проверки электронных пропусков.
По данным пресс-службы, жители стараются не игнорировать вынужденные требования, оформляют пропуск на передвижение по Московскому региону.
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