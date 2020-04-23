У 1% жителей Подмосковья не было пропуска при проверках на улицах

"С начала введения пропускного режима проверено на наличие электронных пропусков более 400 тысяч водителей автомобилей и свыше 20 тысяч граждан, следовавших общественным транспортом. Из них не имели пропусков всего 1,2%", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.