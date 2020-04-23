В реанимации Коммунарки находятся 57 пациентов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 600 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.

"Состоит на лечении 602. Из них: с диагнозом пневмония - 592 (98%), COVID подтвержденных 397 (66%), на кислороде вне ОРИТ - 113 (19%), в ОРИТ 57 (9,6%) (на ИВЛ 28 (5% от общего числа пациентов или 49% от числа больных ОРИТ", - написал Проценко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что за сутки поступило 89 человек, выписано 84.