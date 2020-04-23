Путин проводит совещание по поддержке бизнеса. Трансляция

Владимир Путин проводит встречу с руководителями ведомств и российских банков. Главная тема совещания — поддержка бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Встреча проходит в режиме видеоконференции.
В совещании участвуют первый вице-премьер Андрей Белоусов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, руководитель ФНС Даниил Егоров, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель ВТБ Андрей Костин, глава "Альфа-банка" Петр Авен, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов, руководитель Совкомбанка Дмитрий Гусев.