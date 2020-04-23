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2020-04-23T13:19
https://ria.ru/20200423/1570454200.html
"Росатом" подписал контракт на постройку самого мощного атомного ледокола
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570459477_0:49:1333:799_1036x0_80_0_0_b826feff90ec61e2f8d2e6a327b905d9.jpg
РИА Новости

"Росатом" подписал контракт на постройку самого мощного атомного ледокола

12:02 23.04.2020 (обновлено: 13:19 23.04.2020)
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© Фото : ЦКБ "Айсберг"Макет ледокола "Лидер"
Макет ледокола Лидер
© Фото : ЦКБ "Айсберг"
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дальневосточная верфь "Звезда" и "Росатомфлот" подписали контракт на строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер", сообщила госкорпорация "Росатом" в своем Twitter.
Подписи под контрактом поставили гендиректор "Атомфлота" Мустафа Кашка и гендиректор "Звезды" Сергей Целуйко. Соглашение подписали дистанционно — из Мурманска и Владивостока.
Атомный ледокол Арктика
20 января, 03:09Ядерные технологии
"Росатом" ждет атомный ледокол "Арктика" в первом полугодии
"Ввод в эксплуатацию данного судна позволит "Росатомфлоту" гарантировать безопасные и регулярные проводки в восточном районе Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в акватории Северного морского пути, откроет новые возможности коммерческих высокоширотных маршрутов", — отметил Кашка.
Стоимость головного ледокола — около 127 миллиардов рублей, его планируется построить не позднее 2027 года.
"Росатом" выступает государственным заказчиком по проекту.
Всего к 2033 году госкорпорация планирует начать эксплуатацию трех таких ледоколов.
Атомоходы проекта 10510 задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Их будут использовать для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.
Как это устроено: атомный ледокол Арктика. AR-реконструкция
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Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкцияВ 2020 году будет введен в эксплуатацию российский корабль "Арктика" — первый атомный ледокол нового поколения. В нашей AR-реконструкции ледокол пройдет совсем близко, вы увидите его практически в натуральную величину. Узнаете, что у него внутри, как корабль проходит трехметровый лед и не ломается, за что его любят белые медведи и многое другое.
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Звезда (судоверфь)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
Популярные комментарии
Приятная новость среди коронавирусных соплей. Круглогодичное судоходство по Северному морскому пути - это круто!
23 апреля, 13:11
Юрий Сорокин
12330005
И что теперь предлагаете, ничего не делать ? Странная утопическая философия. Рано или поздно экономику надо будет восстанавливать. Атомная отрасль одна из основополагающих в РФ.
23 апреля, 13:19
aartempolzynow
9921004
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