"Росатом" подписал контракт на постройку самого мощного атомного ледокола

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дальневосточная верфь "Звезда" и "Росатомфлот" подписали контракт на строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер", сообщила госкорпорация "Росатом" в своем Twitter.
Подписи под контрактом поставили гендиректор "Атомфлота" Мустафа Кашка и гендиректор "Звезды" Сергей Целуйко. Соглашение подписали дистанционно — из Мурманска и Владивостока.
"Ввод в эксплуатацию данного судна позволит "Росатомфлоту" гарантировать безопасные и регулярные проводки в восточном районе Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в акватории Северного морского пути, откроет новые возможности коммерческих высокоширотных маршрутов", — отметил Кашка.
Стоимость головного ледокола — около 127 миллиардов рублей, его планируется построить не позднее 2027 года.
"Росатом" выступает государственным заказчиком по проекту.
Всего к 2033 году госкорпорация планирует начать эксплуатацию трех таких ледоколов.
Атомоходы проекта 10510 задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Их будут использовать для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.
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