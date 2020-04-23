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Меры ПСБ по поддержке в условиях пандемии востребованы клиентами
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РИА Новости

Меры ПСБ по поддержке в условиях пандемии востребованы клиентами

11:59 23.04.2020 (обновлено: 12:00 23.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 апр - РИА новости. Порядка 3500 розничных клиентов обратились к настоящему моменту в ПСБ с просьбой о предоставлении кредитных каникул, сообщает пресс-служба банка.
"Общая сумма заявок составляет почти 4 миллиарда рублей. Почти 60% заявок приходится на потребительские кредиты, 40% - на ипотеку. Объем заявок на реструктуризацию по ипотеке составляет почти 3 миллиарда рублей, по потребительским кредитам – менее одного мииллиарда рублей", - говорится в сообщении. ПСБ участвует в государственной программе ипотечного кредитования, дополнительно снизив ставку до 6%. Только за три дня с момента запуска банк получил более 400 заявок на сумму одного миллиарда рублей. Интерес к льготным условиям проявили клиенты более, чем из 35 регионов России.
Пресс-служба отмечает, что в течение апреля банк также автоматически переносит дату платежа по кредиту, если на счете не хватает средств. При этом просроченная задолженность у клиента не возникает и данные в БКИ не передаются.
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
22 апреля, 15:18
Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30%
Для клиентов, которые воспользовались программой рефинансирования гражданской ипотеки и должны предоставить документы о регистрации обременения в пользу ПСБ, банк продлил срок до 1 июля.
Кроме того, до 1 июля продлен срок предоставления документов для заемщиков с кредитами на новостройку, у которых в кредитном договоре прописана необходимость зарегистрировать собственность и предоставить документы банку в течение 12 месяцев с даты ввода жилья в эксплуатацию.
Клиенты, которым необходимо пролонгировать договоры личного, имущественного и титульного страхования, смогут сделать это до 1 июля.
Для клиентов - юридических лиц ПСБ запустил программу поддержки #ПСБдляМСБ. Менее, чем за неделю в банке были полностью трансформированы процессы под выдачу кредитов на выплату зарплат по программе 0%, которые можно оформить полностью онлайн всего по двум документам. ПСБ также принимает заявки от предпринимателей, не являющихся клиентами банка. В ПСБ поступило более 1500 заявок на общую сумму почти 3 миллиарда рублей на выдачу кредитов на выплаты зарплат малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, работающих в сферах, наиболее пострадавших от пандемии. Из них уже более 800 рассмотрено, более 700 находятся на одобрении. Средняя сумма выданных по программе кредитов в банке составляет 600 тысяч рублей. По оценкам банка, общий бюджет программы поддержки предпринимателей составит более 100 миллионов рублей. В ближайшее время банк выдаст 15 до 20 тысяч льготных кредитов на сумму 5 - 10 миллиардов рублей.
Также в рамках программы ПСБ отменил комиссии за ведение счета, фиксированные комиссии за эквайринг до 31 мая текущего года и компенсирует в общей сложности до 5 миллонов рублей комиссий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателями из отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии за эквайринг и до 19 миллионов за РКО.
Возврат средств будет осуществлен представителям бизнеса, с которых фиксированная комиссия за эквайринг была удержана 31 марта.
Также для бизнеса ПСБ запустил кредитные каникулы сроком от трех до шести месяцев, заявление принимаются удаленно, без визита клиента в офис банка.
Для предприятий МСБ из других отраслей предусмотрена упрощенная процедура реструктуризации задолженности по кредитам, решения принимаются индивидуально.
В числе новых инициатив, принятых в банке, - возмещение комиссии за ведение расчетного счета в марте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателями из отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии, бесплатные юридические консультации и снижение комиссии по интернет эквайрингу до 1%.
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Промсвязьбанк
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