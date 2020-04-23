В Израиле туристов начнут пускать в мини-отели

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В мае в Израиле гостям могут разрешить селиться в мини-отелях и кибуцах, В мае в Израиле гостям могут разрешить селиться в мини-отелях и кибуцах, сообщает TourDom.ru со ссылкой на Владимира Шкляра, директора департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ.

По его словам, программа вывода туриндустрии страны из кризиса разбита на несколько этапов. Сначала правительство займется внутренним туризмом. Будет разрешено размещение гостей в мини-отелях, кибуцах и других объектах при условии наличия отдельных туалетов и кухонь для каждой семьи.

На втором этапе позволят останавливаться в отелях, но с доставкой еды по номерам и без использования общественных пространств. Затем должны открыться кафе и рестораны в гостиницах с соблюдением социальной дистанции. Но сделать это смогут только те объекты, которые будут соответствовать всем критериям санитарной безопасности.

Конкретные сроки возобновления международного авиасообщения и въездного туризма, по его словам, пока не определены. Сейчас Израиль принимает только граждан страны, которые сразу отправляются на обязательный 14-дневный карантин. Пока международные регулярные полеты туда выполняет только американская компания по маршруту Нью-Йорк – Тель-Авив.