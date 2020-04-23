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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T11:56
https://ria.ru/20200423/1570453706.html
Оппозиция в бундестаге раскритиковала меры Меркель для борьбы с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/151528/23/1515282364_0:214:3068:1940_1036x0_80_0_0_68a21ed7d304c33a46638dbd8e4b4d2a.jpg
РИА Новости

Оппозиция в бундестаге раскритиковала меры Меркель для борьбы с COVID-19

11:56 23.04.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБундестаг
Бундестаг
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Бундестаг. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Оппозиция в бундестаге подвергла критике меры, принятые правительством канцлера ФРГ Ангелы Меркель для борьбы с COVID-19, игнорирование позитивного международного опыта и разобщенную реакцию федеральных земель на пандемию, заявил, выступая в четверг перед парламентариями, лидер правой "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд.
"Постепенное снятие карантинных предписаний необходимо не только с экономической точки зрения, но и для здравоохранения. В нашем обществе самая высокая смертность связана с болезнями системы кровообращения. Как этот баланс будет выглядеть, если миллионы людей в течение месяцев будут чувствовать себя изолированными, каково будет состояние онкобольных, уход за которыми затягивается? Что будет с людьми, которые находятся дома одни со своими депрессиями?" - заявил Гауланд.
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Касаясь заявления канцлера, появившегося ранее в СМИ со ссылкой на источники в партии Христианско-демократический союз, о том, что пора "прекратить вакханалию" вокруг темы о скорейшем снятии ограничений из-за пандемии, Гауланд заявил, что данный вопрос "не может быть решен путем запрета на дискуссию".
"Хочу напомнить, что... Республика Корея, Тайвань и Сингапур добились преодоления кризиса без введения карантина, изоляция всего населения не является решением, только защита групп риска. Если в один день в Баварии сообщают об отмене Октоберфеста, а в Берлине - о смягчении запрета на проведении демонстрации 1 мая, у населения справедливо возникает впечатление, что власти просто не знают, что творят", - сказал Гауланд.
Ранее выступившая в бундестаге с правительственным заявлением Меркель сообщила, что в борьбе с коронавирусом в ФРГ достигнут промежуточный успех, но ситуация в целом остается хрупкой. Она добавила, что жесткие меры, принятые в Германии, которые касаются правил самоизоляции граждан и ограничений для бизнеса, необходимы для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19. По словам канцлера, граждане ФРГ в последние недели продемонстрировали "дисциплину и терпение", в результате чего было достигнуто "замедление распространения вируса".
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С 16 марта в ФРГ закрыты школьные и дошкольные учебные заведения, вузы, колледжи и университеты. С 23 марта эта мера была распространена также на непродовольственные магазины, развлекательные заведения, учреждения культуры, спорта, общественного питания, салоны красоты и парикмахерские, религиозные учреждения. С 20 апреля на большей части территории страны вновь открылись магазины площадью до 800 квадратных метров, книжные магазины, автомобильные и велосипедные салоны.
Гражданам разрешается свободно выходить на улицу для проезда на работу, в продуктовый магазин, для индивидуальных занятий спортом и прогулок. В Саксонии введено правило об обязательном ношении защитных масок в общественных местах и транспорте, этому примеру собираются последовать в Баварии, Берлине и еще нескольких федеральных землях. Людям можно гулять в близлежащих парках, но пикники запрещены. Общественные места разрешается посещать только по одному или парой, либо в сопровождении проживающих вместе родственников. За соблюдением данных мер наблюдает полиция и муниципальные службы порядка, в некоторых федеральных землях нарушителям грозят большие штрафы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александер ГауландАнгела МеркельГерманияБерлин (город)В мире
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