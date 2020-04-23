В Латвии число зараженных коронавирусом увеличилось до 778

Курьер доставки еды на улице в Риге

РИГА, 23 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 778, за сутки зафиксировано 17 новых случаев, передает Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 778, за сутки зафиксировано 17 новых случаев, передает Sputnik Латвия со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

"По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за прошедшие сутки в Латвии по результатам тестов было выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19. Один пациент был госпитализирован", - пишет Sputnik.

Как отмечает агентство, на сегодняшний день в Латвии 778 заболевших COVID-19. В больницах находятся 40 человек с этим диагнозом. Шестеро человек - в тяжелом состоянии. Выздоровели 133 человека, 73 человека выписаны из больниц, 11 пациентов умерли.

В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф