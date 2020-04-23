Прокуратура Кузбасса организовала проверки из-за пожаров в двух селах

КЕМЕРОВО, 23 апр - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса организовала проверки по фактам пожаров в двух селах, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Ранее сообщалось, что в селе Постниково Ижморского района загорелись семь частных домов, на месте работают 10 единиц техники, к месту происшествия выехал губернатор Сергей Цивилев. К тушению пожара, возникшему из-за пала сухой растительности, готовится вертолет Ми-8 с водосливным устройством емкостью 5 тонн. Еще один пожар произошел в селе Краснинское Промышленновского района, там горят три частных дома. На месте работают три отделения пожарной охраны и добровольцы.
"И в село Постниково, и в Промышленновский район на места выехали прокуроры районов. Они уже на месте происшествия находятся. По фактам и того, и другого возгораний прокуратурой организована проверка", – рассказали в пресс-службе ведомства.