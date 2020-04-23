Россия приостановила депортацию иностранцев до 15 июня

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Россия приостановила депортацию и выдворение иностранных граждан до 15 июня, как этого требует указ президента РФ, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
"В соответствии с указом президента России, в настоящее время для тех граждан, которые находятся на территории России, и документы истекают, срок действия всех разрешительных документов приостанавливается фактически на 90 суток. То есть с 15 марта по 15 июня. Это значит, что патенты, разрешения на работу, визы, разрешения на временное проживание, виды на жительство - …фактически все эти документы продлеваются на 90 суток", - сказала Казакова.
По ее словам, в этот период в отношении иностранцев "не будут приниматься решения о депортации, выдворении, реадмиссии или нежелательности пребывания".
Кроме того, уточнила Казакова, не будут аннулироваться те документы, которые есть на руках у иностранных граждан.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабмина, которое позволяет неоднократно продлевать действие виз мигрантам, но не более чем на 90 суток.
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