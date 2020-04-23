Россия приостановила депортацию иностранцев до 15 июня

"В соответствии с указом президента России, в настоящее время для тех граждан, которые находятся на территории России, и документы истекают, срок действия всех разрешительных документов приостанавливается фактически на 90 суток. То есть с 15 марта по 15 июня. Это значит, что патенты, разрешения на работу, визы, разрешения на временное проживание, виды на жительство - …фактически все эти документы продлеваются на 90 суток", - сказала Казакова.